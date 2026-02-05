Η Ολλανδία του Δουδέση στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών

Η Ολλανδία διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο πόλο γυναικών, καθώς επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-13 στα πέναλτι (κ.α. 10-10), στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας. Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση κατέκτησε τον τίτλο για 7η φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη, μετά το 2024 στο Αϊντχόφεν.

Ο κανονικός αγώνας είχε διαρκείς διακυμάνσεις, με την Ουγγαρία να προηγείται 3-1, τις “οράνιε” να περνάνε μπροστά 5-3, τις Μαγυάρες να αντιδρούν εκ νέου (6-5), αλλά την Ολλανδία να ξαναπαίρνει “βραχεία κεφαλή”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 19χρονη Τίμπα διαμόρφωσε το τελικό 10-10, 1΄26΄΄ πριν τη λήξη, και ο τίτλος κρίθηκε στη “ρώσικη ρουλέτα”. Εκεί, οι παίκτριες του Ευάγγελου Δουδέση ήταν απόλυτα εύστοχες, η Ααρτς απέκρουσε το σουτ της Κέστελι και η Ολλανδία διατήρησε τον τίτλο της.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ουγγαρία): 3-1, 1-4, 2-2, 4-3.

Στα πέναλτι: 3-5

Τα γκολ:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γκάρντα 3, Βάλι 2, Βάρο 2, Κέστελι 2, Τίμπα 2, Σίλαγκι Λαϊμέτερ.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φαν ντε Κράατς 4, Κένινγκ 3, Μπόσφελντ 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 2, Γιάουστρα, Σάαπ.