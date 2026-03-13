Αθλητικά

Η ομιλία του Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για τον Ματίας Λεσόρ: «Ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο»

Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Λεσόρ στους αγώνες
Ο Αταμάν με τον Λεσόρ
Ο Αταμάν με τον Λεσόρ σε αγώνα του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός “έσπασε” το αρνητικό σερί του με τη νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στην 31η αγωνιστική Euroleague, σε ένα παιχνίδι που επέστρεψε από τον τραυματισμό του ο Ματίας Λεσόρ , τον οποίο καλωσόρισε στην ομάδα και ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε περισσότερη ενέργεια στην ομάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην παρουσία του και στην ομιλία του στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε τα εξής: “Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι για να καλωσορίσετε τον Ματίας. Καλωσορίζουμε τον Ματίας στην ομάδα μας ξανά. Φυσικά, με τα στοιχεία και την επιθετικότητά του, μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο επέστρεψε δυναμικά και ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο”.

Ο Λεσόρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος στη Euroleague.

