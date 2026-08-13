Ο Ολυμπιακός εξετάζει Μαρθελίνο και Σαράμπια σε περίπτωση αποχώρησης του Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με τη Marca

Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα με τα σενάρια για αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν φουντώσει.

Σε περίπτωση αποχώρησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Marca, ο Ολυμπιακός εξετάζει τις περιπτώσεις των Μαρθελίνο και Εντέρ Σαράμπια για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Πειραιωτών. Και οι δύο Ισπανοί προπονητές είναι ελεύθεροι στην αγορά.

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O Μαρθελίνο προέρχεται από μία τρομερή σεζόν με τη Βιγιαρέαλ, με την οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση της La Liga, όμως δεν συνέχισε τον πάγκο των «κίτρινων υποβρυχίων» με τον Ινίγκο Μαρτίνεθ να τον αντικαθιστά.

Στο παρελθόν έχει προπονήσει τις Σεβίλλη, Βαλένθια, και Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ έχει περάσει τα σύνορα της Ισπανίας, μόνο για τη Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2023.

Ο Σαράμπια έχει δύο δουλειές ως πρώτος προπονητής. Ήταν στον πάγκο της Ανδόρα από τον Ιανουάριο 2021 έως το Μάρτιο του 2024. Το καλοκαίρι του 2024 ανέλαβε την Έλτσε στην οποία έμεινε μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.