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Αθλητικά

Ντίνος Μήτογλου: «Εκεί που δε σε βλέπει κανείς, χτίζεται αυτό που θα βλέπουν όλοι»

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού προπονείται σκληρά για να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν
Ο Ντίνος Μήτογλου
Ο Ντίνος Μήτογλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ντίνος Μήτογλου έχει ξεκινήσει εντατικές προπονήσεις για να παρουσιαστεί έτοιμος για τη νέα απαιτητική σεζόν του Παναθηναϊκού και να διεκδικήσει τη θέση του στο ροτέισον της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε πολύ στα φόργουορντ, καθώς πέρα από τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, το καλοκαίρι αποκτήθηκαν και οι Άιζακ Μπόνγκα και Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που μπορούν να πατήσουν εύκολα στη θέση «4», με τον Ντίνο Μήτογλου να καλείται να είναι σε καλύτερη κατάσταση, από αυτή που ήταν την περσινή σεζόν.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε μία ανάρτηση στα social media μέσα από τα παρκέ με μία μπάλα στο χέρι και έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της σεζόν που ξεκινά σύντομα.

Το story του Ντίνου Μήτογλου μέσα από το παρκέ

«Εκεί που δε σε βλέπει κανείς, χτίζεται αυτό που θα βλέπουν όλοι», έγραψε ο φόργουορντ του «τριφυλλιού» και της Εθνικής Ελλάδας.

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