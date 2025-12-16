Συμβαίνει τώρα:
Η Opta «προβλέπει» ότι το Μαρόκο του Ελ Κααμπί θα κατακτήσει το Copa Africa

Ο υπερυπολογιστής της Opta “βλέπει” ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού θα σηκώσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Μόλις πέντε ημέρες απομένουν για την έναρξη του Copa Africa 2025 και οι προβλέψεις να πληθαίνουν, σχετικά με την ομάδα που θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια ακόμα “πλευρά” υποστηρίζει ότι το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα κατακτήσει τη διοργάνωση.

Όπως συμβαίνει συνήθως τις παραμονές κάθε σημαντικής διοργάνωσης, ο υπερυπολογιστής της Opta έδωσε τις… προβλέψεις του για την ομάδα που θα σηκώσει το Copa Africa. Σύμφωνα με αυτές, το Μαρόκο -που διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο από το 1976- θα αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας ως διοργανώτρια χώρα, καθώς είναι το φαβορί με 19,1%.

Οσον αφορά στους υπόλοιπους φιλόδοξους διαδόχους της εθνικής της Ακτής Ελεφαντοστού, είναι η Αίγυπτος (12,4%), η Σενεγάλη (12,3%) και η Αλγερία (12%).

