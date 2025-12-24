Η ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσωπήθηκε στον εορτασμό των Χριστουγέννων στην Κωνσταντινούπολη – Η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με απόφαση και πρωτοβουλία του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, η ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσωπήθηκε στον εορτασμό των Χριστουγέννων στην Κωνσταντινούπολη. Το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ κ. Νίκος Παντερμαλής βρέθηκε στην Πόλη και το πρωί της Τρίτης (23.12.2025) συναντήθηκε στο Φανάρι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στον οποίον μετέφερε τις ευχές του διοικητικού της ηγέτη της ΑΕΚ και όλης της κιτρινόμαυρης «οικογένειας».

Έγινε ανταλλαγή δώρων, μεταξύ των οποίων ήταν εκ μέρους της ΑΕΚ και μια φανέλα με υπογραφές των ποδοσφαιριστών. Ακολούθησε επίσκεψη στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και ξενάγηση στις σχολικές αίθουσες και στην αίθουσα εκδηλώσεων από τον Σχολάρχη κ. Δημήτρη Ζώτο.

Χθες το απόγευμα το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΚ επισκέφθηκε το Ζωγράφειο Λύκειο, όπου τον υποδέχθηκε ο Διευθυντής κ. Ιωάννης Δερμιτζόγλου, ενώ συναντήθηκε και με τη διοίκηση του Πέρα Κλουμπ στα γραφεία της Λέσχης.

Ήταν ένα διήμερο με σημαντικές επαφές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΑΕΚ και των ελληνικών κοινοτήτων της Πόλης.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν παρών σε όλες τις σημερινές (24.12.2025) εκδηλώσεις των εορτασμών των Χριστουγέννων, με κάλαντα από το Ζωγράφειο Λύκειο στις πρώην ελληνικές συνοικίες, στο Ελληνικό Προξενείο, στο Ζάππειο Σχολείο, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην πλατεία Ταξίμ και, βέβαια, στο Πατριαρχείο.

Στην ομιλία του μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην παρουσία της ΑΕΚ στους εορτασμούς των Χριστουγέννων και δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός αυτό.