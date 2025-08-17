Η Πάφος διέψευσε τα δημοσιεύματα για Έντισον Καβάνι: Όταν κάποιος «ξεφουρνίσει» μια μπαρούφα, τι γίνεται;

Η Πάφος προσπαθεί να μπει στη League Phase του Champions League, απέκτησε τον Νταβίντ Λουίζ και -σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν- θέλει να κάνει το “μπαμ”, με την απόκτηση του Έντισον Καβάνι.

Θέση στις συγκεκριμένες φήμες με τον Έντινσον Καβάνι πήρε ο ίδιος ο γενικός διευθυντής της Πάφου, Χάρης Θεοχάρους, διαψεύδοντας τες κατηγορηματικά, με ανάρτηση στα social media, κάνοντας λόγο για εκτός πραγματικότητας δημοσιεύματα.

“Μια γενική σκέψη για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποτελείται από πολλούς παράγοντες: προπονητές, ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους ομάδων, διοικητικούς παράγοντες, δημοσιογράφους και άλλους. Όταν κάποιος από αυτούς κάνει λάθος, συνήθως απολογείται ή του ασκείται κριτική, ακόμα και σκληρή επίθεση. Όταν όμως κάποιος «ξεφουρνίσει» μια μπαρούφα, τι γίνεται; Απλώς περιμένουμε την επόμενη είδηση να σκεπάσει τη μ……, που τελικά δεν είχε ίχνος αλήθειας; Κι όλα αυτά περνάνε σαν να μη συνέβη τίποτα… Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι” ανέφερε στο Insta-story του ο κ. Θεοχάρους.