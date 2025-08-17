Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Πάφος ρίχνει «βόμβα μεγατόνων» με την απόκτηση του Έντισον Καβάνι

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα
Ο Καβάνι με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Καβάνι με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / REUTERS/Alberto Lingria

Η Πάφος βρίσκεται μία “ανάσα” από τη League Phase του Champions League και ετοιμάζεται να… τρελάνει ακόμη περισσότερο τους οπαδούς του, με τη μετεγγραφή του Έντισον Καβάνι.

Μετά την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ, η Πάφος φέρεται να έχει προχωρημένες επαφές με ένα ακόμη μεγαλύτερο όνομα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον Έντισον Καβάνι, για την επιστροφή του θρυλικού Ουρουγουανού στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το κυπριακό Μέσο «24sports», η κυπριακή ομάδα είναι πλέον πολύ κοντά στον 38χρονο σπουδαίο γκολτζή των Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Αργεντινή με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo