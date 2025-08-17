Η Πάφος ρίχνει «βόμβα μεγατόνων» με την απόκτηση του Έντισον Καβάνι

Η Πάφος βρίσκεται μία “ανάσα” από τη League Phase του Champions League και ετοιμάζεται να… τρελάνει ακόμη περισσότερο τους οπαδούς του, με τη μετεγγραφή του Έντισον Καβάνι.

Μετά την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ, η Πάφος φέρεται να έχει προχωρημένες επαφές με ένα ακόμη μεγαλύτερο όνομα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον Έντισον Καβάνι, για την επιστροφή του θρυλικού Ουρουγουανού στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το κυπριακό Μέσο «24sports», η κυπριακή ομάδα είναι πλέον πολύ κοντά στον 38χρονο σπουδαίο γκολτζή των Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Αργεντινή με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.