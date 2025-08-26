Η Πάφος στη League Phase του Champions League: Ιστορική πρόκριση για την κυπριακή ομάδα με απίστευτο γκολ στο 90′ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Η Πάφος έγραψε ιστορία. Οι πρωταθλητές Κύπρου ολοκλήρωσαν την επική πορεία τους στα προκριματικά του Champions League και πήραν το εισιτήριο για τη League Phase.

Η απίθανη Πάφος επιβίωσε και από τις μάχες με τον Ερυθρό Αστέρα και παρότι ήταν και πάλι το αουτσάιντερ, έκανε το θαύμα της και κατάφερε να αποκλείσει τους Σέρβους, παίρνοντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η φοβερή ομάδα Χουάν Καρσέδο απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Ντιναμό Κιέβου και τον Ερυθρό Αστέρα, κάνοντας την απόλυτη έκπληξη στα προκριματικά.

Στη ρεβάνς της Κύπρου, η Πάφος κλήθηκε να υπερασπιστεί τη νίκης της με 2-1 στον πρώτο αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και όλα έδειχναν ότι η πρόκριση θα κρινόταν στην παράταση.

Ο Ζάζα, όμως, είχε διαφορετική άποψη. Ο άσος της κυπριακής ομάδας πέτυχε το γκολ της ζωής του στο 90′, “σκοτώνοντας” τους Σέρβους και στέλνοντας στον έβδομο ουρανό τους Κύπριους.

Η γκολάρα του Ζάζα

Tα αποτελέσματα των πλέι οφ του Champions League

Μονοπάτι πρωταθλητών

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 3-2 στα πέναλτι (προκρίθηκε η Καϊράτ)

Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ 2-1 (προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ)

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1 (προκρίθηκε η Πάφος)

Κοπεγχάγη – Βασιλεία (το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 1-1)

Καραμπάγκ – Φερεντσάβρος (στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε η Καραμπάγκ με 3-1)

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε (το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 0-0)

Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς (στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε η Μπριζ με 3-1)