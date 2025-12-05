Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Παυλοπούλου πέρασε στα ημιτελικά των 200μ. μεικτής του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με πανελλήνιο ρεκόρ

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα η Ελληνίδα κολυμβήτρια
Νικόλ Παυλοπούλου
Η Νικόλ Παυλοπούλου/ EUROKINISSI

Η Νικόλ Παυλοπούλου με καταπληκτική κούρσα προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200μ. της μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας, που γίνεται στην Πολωνία, με πανελλήνιο ρεκόρ.

Με χρόνο 2:09:68 η Παυλοπούλου θα δώσει το παρόν στον ημιτελικό του αγωνίσματος και όπως δήλωσε και η ίδια θα τα δώσει όλα για να μπορέσει να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας.

 

Στην προκριματική της σειρά τερμάτισε δεύτερη και προκρίθηκε ως 9η στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν 2:10:63. Η ίδια είχε κάνει ήδη πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανυερωπαϊκό στα 100μ. μεικτής και τώρα κατέχει και στα 200μ. νέο ρεκόρ.

 

Ο 1ος ημιτελικός, που συμμετέχει η Ελληνίδα αθλήτρια είναι το βράδυ στις 21:06 (05/12/25) και έχει θέσει ως στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
141
102
52
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo