Η Παυλοπούλου πέρασε στα ημιτελικά των 200μ. μεικτής του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με πανελλήνιο ρεκόρ

Η Νικόλ Παυλοπούλου με καταπληκτική κούρσα προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200μ. της μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας, που γίνεται στην Πολωνία, με πανελλήνιο ρεκόρ.

Με χρόνο 2:09:68 η Παυλοπούλου θα δώσει το παρόν στον ημιτελικό του αγωνίσματος και όπως δήλωσε και η ίδια θα τα δώσει όλα για να μπορέσει να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας.

Στην προκριματική της σειρά τερμάτισε δεύτερη και προκρίθηκε ως 9η στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν 2:10:63. Η ίδια είχε κάνει ήδη πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανυερωπαϊκό στα 100μ. μεικτής και τώρα κατέχει και στα 200μ. νέο ρεκόρ.

Ο 1ος ημιτελικός, που συμμετέχει η Ελληνίδα αθλήτρια είναι το βράδυ στις 21:06 (05/12/25) και έχει θέσει ως στόχο την πρόκριση στον τελικό.