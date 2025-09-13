Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου αποκλείστηκε από τoν ημιτελικό των 100μ. στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η παρουσία της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου σταμάτησε στα προκριματικά, με την Ελληνίδα σπρίντερ να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην 4η σειρά στην οποία πήρε μέρος και να μένει εκτός ημιτελικών.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου είναι μία από τις ελπίδες της χώρας στους αγώνες ταχύτητας στα κουλουάρ, με την παρουσία της ωστόσο στα 100 μέτρα γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο να σταματάει νωρίς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνίδα σπρίντερ πήρε μέρος στην 4η προκριματική σειρά (στην 9η διαδρομή) και είχε ως στόχο να βρεθεί μέσα στην πρώτη τριάδα για να πάρει απευθείας το εισιτήριο για τα ημιτελικά, ωστόσο κατετάγη 4η στην κούρσα της με 11.36 και ο χρόνος αυτός δεν ήταν αρκετός για να συνεχίσει στην επόμενη φάση, βάσει χρόνου.