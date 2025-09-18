Αθλητικά

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έμεινε εκτός τελικού στα 200 μέτρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου

Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου/ EUROKINISSI

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερματισε 7η στη σειρά της, με χρόνο 23:04 και δεν θα δώσει το παρόν στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στίβου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε καλή κούρσα, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει το χρόνο του προκριματικού και να επιτύχει τον στόχο του Πανελληνίου ρεκόρ που είχε θέσει.

Συνολικά, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέκτησε την 22η θέση στα 200 μέτρα γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο. Στον προκριματικό είχε προκριθεί με χρόνο 22:92, που είναι και η φετινή της κορυφαία επίδοση. Γενικά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει κάνει 22:84.

Εκτός τελικού έμεινε και η Ολίβια Φωτοπούλου από την Κύπρο, που έμεινε 8η στη σειρά της με χρόνο 23:02.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo