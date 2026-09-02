Η Premier League πήρε ελληνικό «χρώμα» από τον Ολυμπιακό – Τρία από τα μεγαλύτερα ερυθρόλευκα ταλέντα στο κορυφαίο πρωτάθλημα

Έντονο ελληνικό “χρώμα” θα έχει τη φετινή σεζόν η Premier League με τον Ολυμπιακό να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, μιας και τα τελευταία δυο χρόνια έστειλε στο κορυφαίο πρωτάθλημα τρία από τα καλύτερα “αστέρια” που βγήκαν από την Ακαδημία του.

Ο Χρήστος Μουζακίτης πραγματοποίησε ένα ακόμα ποδοσφαιρικό του όνειρο. Μετά την παρουσία του στον Ολυμπιακό και την κατάκτηση τίτλων, ο νεαρός χαφ έκανε το επόμενο βήμα της καριέρας του και το μεγάλο step up, φεύγοντας από τη Super League και πηγαίνοντας στην “λαμπερή” Premier League!

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Ο Χρήστος Μουζακίτης άφησε τον Ολυμπιακό και ολοκλήρωσε τη μετεγγραφή του στην Χαλ. Ο νεαρός χαφ θα γίνει εκ νέου συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, που έχει εντυπωσιάσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές στην Premier League και θα προσπαθήσει να αναδείξει το ταλέντο του.

Η αγγλική ομάδα δαπάνησε 15 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ποντάροντας στο μεγάλο ταλέντο και τα περιθώρια εξέλιξής του.

Κάπως έτσι, η μικρή… ελληνική παρέα στην Premier League δέχθηκε ένα ακόμα μέλος!

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Το τεράστιο αυτό βήμα για τον Μουζακίτη έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή αλυσίδα παικτών του Ολυμπιακού που έκαναν το άλμα προς την Αγγλία.

Ο Κώστας Τσιμίκας κατάφερε να βρει θέση στο κορυφαίο επίπεδο της Premier League και πλέον θεωρείται… παλιός στους “ρεντς”, ενώ αντίστοιχη είναι η πορεία για παιδιά που αναδείχθηκαν μέσα την Ακαδημία του Ολυμπιακού, όπως ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον (προσπαθεί από την περασμένη σεζόν να πάρει όλο και περισσότερο χρόνο στα παιχνίδια της) και ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος μάλιστα τον υποδέχεται πλέον στη Χαλ ως η μέχρι πρότινος ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Τρία από τα κορυφαία ερυθρόλευκα ταλέντα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, βρήκαν θέση στην Premier League!

Το εγχώριο ταλέντο βρήκε τα τελευταία χρόνια το… δρόμο προς την Premier League και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Έχοντας κάνει “κρότο” με τις εμφανίσεις του στη Νυρεμβέργη, ο Στέφανος Τζίμας πήρε μετεγγραφή πριν από ένα καλοκαίρι για την Μπάιτον, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί ελάχιστα με τον ΠΑΟΚ, από τον οποίο αναδείχθηκε.

Φυσικά, η πιο “λαμπερή” περίπτωση παίκτη του ΠΑΟΚ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Premier League, είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο διάστημα να ξεχωρίσει στην Άρσεναλ και να “λάμψει”.

Τα ποσά που δόθηκαν για τους Έλληνες της Premier League τη φετινή σεζόν:

Χρήστος Τζόλης: 40.000.000 ευρώ

Κωσταντής Τζολάκης: 20.000.000 ευρώ

Χρήστος Μουζακίτης: 15.000.000 ευρώ

Θυμίζουμε ότι στην ποδοσφαιρική Αγγλία αγωνίζεται και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο Έλληνας αμυντικός βρίσκεται πλέον με την Γουέστ Χαμ στην Championship.