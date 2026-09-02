Μαρία Σάκκαρη: Ο έξαλλος πανηγυρισμός της για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την παρουσία της στο δεύτερο γύρο του US Open, έπειτα από μία επική ανατροπή κόντρα στην Ρόμπιν Μπντγκόμερι. Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η Ελληνίδα τενίστρια έβγαλε αντίδραση και πήρε τη νίκη με ανατροπή (2-1 σετ με 2-6, 7-5, 6-2 στα games), σε ένα ματς διάρκειας 132 λεπτών.

Όπως ήταν φυσικό, μετά τον τελευταίο πόντο, η Μαρία Σάκκαρη ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, με το κοινό του US Open να ξεσπάει σε χειροκρότημα, για την επιτυχία της.

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Μάλιστα, ο λογαριασμός του US Open στα social media προχώρησε σε ανάρτηση, δείχνοντας τον έντονο πανηγυρισμό της Μαρίας Σάκκαρη, συνοδεύοντας το video με το μήνυμα “SAKKATTACK”, βάζοντας και μια ελληνική σημαία.

SAKKATTACK 🇬🇷



Maria Sakkari completes a monumental comeback against Montgomery after being down 6-2, 4-0! pic.twitter.com/KJEGAaxiKs — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Στον 2ο γύρο του US Open, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή, Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).