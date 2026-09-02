Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: Ο έξαλλος πανηγυρισμός της για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open

Έδωσε “μάχη” για 2 ώρες και 14 λεπτά κόντρα στην Ρόμπιν Μοντγκόμερι, έφτασε σε μεγάλη ανατροπή και το πανηγύρισε έντονα
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την παρουσία της στο δεύτερο γύρο του US Open, έπειτα από μία επική ανατροπή κόντρα στην Ρόμπιν Μπντγκόμερι. Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η Ελληνίδα τενίστρια έβγαλε αντίδραση και πήρε τη νίκη με ανατροπή (2-1 σετ με 2-6, 7-5, 6-2 στα games), σε ένα ματς διάρκειας 132 λεπτών.

Όπως ήταν φυσικό, μετά τον τελευταίο πόντο, η Μαρία Σάκκαρη ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, με το κοινό του US Open να ξεσπάει σε χειροκρότημα, για την επιτυχία της.

Μάλιστα, ο λογαριασμός του US Open στα social media προχώρησε σε ανάρτηση, δείχνοντας τον έντονο πανηγυρισμό της Μαρίας Σάκκαρη, συνοδεύοντας το video με το μήνυμα “SAKKATTACK”, βάζοντας και μια ελληνική σημαία.

Στον 2ο γύρο του US Open, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή, Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).

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Αθλητικά
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