Ο Χρήστος Μουζακίτης ανακοινώθηκε από την Χαλ και έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας

Και με τη… βούλα, ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ποδοσφαιριστής της Χαλ Σίτι. Τα ξημερώματα της Τετάρτης (02.09.2026) ο βρετανικός σύλλογος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 19χρονου διεθνούς χαφ από τον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα πέντε χρόνια (2031).

Η μετεγγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στην Χαλ θα βάλει στα ταμεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με την αγγλική ομάδα να προσθέτει στο δυναμικό της ακόμη έναν παίκτη του Ολυμπιακού, έπειτα από την προσθήκη του Κωνσταντή Τζολάκη..

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Ο νεαρός άσος ξεκίνησε από τις Ακαδμίες του Ολυμπιακού, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2024, μετρώντας σε αυτά τα δύο χρόνια παρουσίας του 78 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, όντας μέλος της «χρυσής» φουρνιάς των Πειραιωτών που κατέκτησε το Youth League το 2024.

“Γεια σας φίλοι της Χαλ. Είμαι ο Χρήστος Μουζακίτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με τον σύλλογο και ανυπομονώ να παίξω για εσάς. Πάμε “Τίγρεις”!” ανέφερε στο διαδικτυακό του μήνυμα ο Έλληνας μέσος.