Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ – ΟΦΗ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Οι αγώνες Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ, ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (02.09.2026).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν ακόμα το Σερβία – Ελλάδα τα προημιτελικά του Eurovolley στις γυναίκες, αλλά και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λόιντ Χάρις στον 2ο γύρο του US Open (δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν τις 23:30 καθώς είναι το πέμπτο στη σειρά ματς που θα γίνει στο Court 17).

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Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

17:00 ΣΚΑΪ Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας

17:30 ΣΚΑΪ Hybrid Μαρκό – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

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18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάδα – Συρία Socca World Cup Essen

19:00 Novasports Start Ουντινέζε – Βενέτσια Κύπελλο Ιταλίας

20:00 ΣΚΑΪ ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

20:00 ΣΚΑΪ Hybrid Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Όσναμπρικ – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρνλι – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:15 ΣΚΑΪ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

23:30 Eurosport Λόιντ Χάρις – Στέφανος Τσιτσιπάς US Open