Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ στο remake του περυσινού τελικού και οι «μάχες» για ΑΕΚ και Ολυμπιακό

Πέντε αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό (02.09.2026) πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον κάτοχο του τροπαίου, ΟΦΗ και τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να μπαίνουν στη διοργάνωση.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδια της ημέρας, η ΑΕΚ θα κάνει την πρεμιέρα της στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, παίζοντας στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης στις 17:00, ενώ μισή ώρα αργότερα (17:30), η Μαρκό θα φιλοξενήσει την Κηφισιά στο “Μιχάλης Κρητικόπουλος”.

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Στις 20:00, ο Ολυμπιακός θα έχει και αυτός την πρώτη του φετινή παρουσία στη διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΛ Novibet στο “AEL FC Arena”. Την ίδια ώρα, Πανσερραϊκός και Ατρόμητος θα “μονομαχήσουν” στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με το πιο “λαμπερό” της ματς. Τα φώτα θα στραφούν στην Τούμπα, για το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, σε ένα remake του περσινού τελικού, όπου βρήκε θριαμβευτή και τροπαιούχο την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Οι μεταδόσεις της ημέρας

17:00 ΣΚΑΪ Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

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17:30 ΣΚΑΪ Hybrid Μαρκό – Κηφισιά

20:00 ΣΚΑΪ ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

20:00 ΣΚΑΪ Hybrid Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

22:15 ΣΚΑΪ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ