Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Χρήστο Μουζακίτη: «Για πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας»

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Ολυμπιακός είπε “αντίο” στον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαλ της Premier League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της στον Χρήστο Μουζακίτη, για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, κάνοντας αναφορά στο γεγονός πως “μεγάλωσε” μέσα από την ερυθρόλευκη Ακαδημία, αλλά και στην κατάκτηση του Youth League.

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“Θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας οι στιγμές που ζήσαμε μαζί, από την κατάκτηση του UEFA Youth League μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες της πρώτης ομάδας. Μεγάλωσες ποδοσφαιρικά μέσα από την Ακαδημία μας, φόρεσες την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψες τη δική σου ιστορία με τον Ολυμπιακό.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!

Καλή τύχη, Χρήστο!”, αναφέρουν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή τους για τον νεαρό μέσο.

Ο Χρήστος Μουζακίτης ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2024, μετρώντας σε αυτά τα δύο χρόνια παρουσίας του 78 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο νεαρός χαφ ήταν μέλος της “χρυσής” φουρνιάς των ερυθρολεύκων, που κατέκτησε το Youth League το 2024.