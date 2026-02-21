Αθλητικά

Η πρόεδρος της Θέλτα έκανε ανάρτηση για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν χρώματα»

Το μήνυμα της Μαριάν Μουρίνιο μετά το ΠΑΟΚ - Θέλτα
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνιο,
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνιο, στην Τούμπα ( EUROKINISSI)

Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνιο, κατέθεσε λουλούδια στην Τούμπα για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

Πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, η πρόεδρος της ισπανικής ομάδας τίμησε τους 7 οπαδούς του “δικεφάλου του Βορρά”, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία και το video της ενέργειάς της, δημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό των Ισπανών.

Η Μαριάν Μουρίνο έκανε λοιπόν την αναδημοσίευση και έγραψε: «Με βαθύτατο σεβασμό, δεν υπάρχουν χρώματα. Με όλη μας την αγάπη».

Η Μουρίνιο χειροκροτήθηκε στην Τούμπα για την κίνησή της.

