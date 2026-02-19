Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Η πρόεδρος των Ισπανών, Μαριάν Μουρίνο, τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου

Υπέροχη κίνηση από την ισπανική ομάδα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στην Τούμπα
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, άφησε λουλούδια στην Τούμπα/ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα και πριν την έναρξη του αγώνα των πλέι οφ του Europa League τα μέλη της ισπανικής ομάδας, μαζί με την πρόεδρο, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, άφησαν λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4 για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου.

Η πρωτοβουλία της Θέλτα να τιμήσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με εκπρόσωπο την πρόεδρο της ομάδας, καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του Δικεφάλου στην Τούμπα. Στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είχαν πράξει κάτι ανάλογο.

Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, με λουλούδια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο, με λουλούδια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ (ΕUROKINISSI)

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, που βρίσκεται στην Τούμπα για να δει από κοντά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, άφησε και αυτός λουλουδια στο μνημείο έξω από το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μάκη Γκαγκάτση και τον Θεόδωρο Θεοδωρίδη.

Αθλητικά
