Η πρώτη ανάρτηση του Νίκολα Τόπιτς μετά διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων

Ο Νίκολα Τόπιτς δίνει τη μάχη για να καταπολεμήσει των καρκίνο των όρχεων που τον ταλαιπωρεί. Ο Σέρβος έχει ξεκινήσει ήδη της χημειοθεραπείες με σκοπό να επιστρέψει υγιής.
Η άσχημη είδηση για τον καρκίνο των όρχεων που αντιμετωπίζει ο Τόπιτς έγινε γνωστή στις 30 Οκτωβρίου και ο Σέρβος μετά από περίπου είκοσι μέρες έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο μέσω του λογαριασμού του στο instagram.
«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε ο Σέρβος αθλητής τον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση μετά τα άσχημα νέα για την υγεία του.