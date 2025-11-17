Η πρώτη ανάρτηση του Νίκολα Τόπιτς μετά διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων

Ο Νίκολα Τόπιτς δίνει τη μάχη για να καταπολεμήσει των καρκίνο των όρχεων που τον ταλαιπωρεί. Ο Σέρβος έχει ξεκινήσει ήδη της χημειοθεραπείες με σκοπό να επιστρέψει υγιής.

Η άσχημη είδηση για τον καρκίνο των όρχεων που αντιμετωπίζει ο Τόπιτς έγινε γνωστή στις 30 Οκτωβρίου και ο Σέρβος μετά από περίπου είκοσι μέρες έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο μέσω του λογαριασμού του στο instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Nikola Topic (@nikola14topic)

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε ο Σέρβος αθλητής τον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση μετά τα άσχημα νέα για την υγεία του.