Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η πρώτη ανάρτηση του Νίκολα Τόπιτς μετά διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων

Ο άτυχος Σέρβος παίκτης των Θάντερ έστειλε μήνυμα στους φίλους του μπάσκετ
Νίκολα Τόπιτς
Ο Νίκολα Τόπιτς με τη φανέλα των Θάντερ/ (AP Photo/Mic Smith, File)

Ο Νίκολα Τόπιτς δίνει τη μάχη για να καταπολεμήσει των καρκίνο των όρχεων που τον ταλαιπωρεί. Ο Σέρβος έχει ξεκινήσει ήδη της χημειοθεραπείες με σκοπό να επιστρέψει υγιής.

Η άσχημη είδηση για τον καρκίνο των όρχεων που αντιμετωπίζει ο Τόπιτς έγινε γνωστή στις 30 Οκτωβρίου και ο Σέρβος μετά από περίπου είκοσι μέρες έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο μέσω του λογαριασμού του στο instagram.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikola Topic (@nikola14topic)

 

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Θα επιστρέψω πιο δυνατός», έγραψε ο Σέρβος αθλητής τον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση μετά τα άσχημα νέα για την υγεία του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
100
63
63
58
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo