Η πτήση του ΠΑΟΚ ματαιώθηκε λόγω ισχυρών ανέμων και η αποστολή του Δικεφάλου θα παραμείνει στη Μύκονο

Ταλαιπωρία για τους παίκτες του Ζντοβτς, που θα επιστρέψουν την Κυριακή (04/01/26) στη Θεσσαλονίκη
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα στην παράταση από τη Μύκονο με 101-94 και θα διανυκτερεύσει στο νησί, μιας και λόγω ισχυρών ανέμων είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η πτήση του.

Η Μύκονος σταμάτησε το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ και πέρα από αυτό το νησί θα κουράσει παραπάνω τους αθλητές του Δικεφάλου, καθώς θα χρειαστεί να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη, μιας και η πτήση τους ματαιώθηκε εξαιτίας του έντονου αέρα.

Ο ΠΑΟΚ για καλή του τύχη δεν έχει αγώνα μεσοβδόμαδα, αλλά ούτε και το επόμενο σαββατοκύριακο, οπότε θα έχει αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup (13/01/26).

