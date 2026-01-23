«Η Ρεάλ Μαδρίτης αφήνει την Euroleague για το ΝΒΑ Εurope» – «Βόμβα» από την ισπανική AS

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται έτοιμη να προκαλέσει “σεισμό” στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλάζοντας… παρατάξεις! Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “AS”, η Euroleague θα γνωρίσει την πρώτη μεγάλη απώλεια ομάδας, με τους “μερένγκες” να έρχονται σε συμφωνία με το ΝΒΑ Europe.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται να αποφάσισε να αποχωρήσει από την Euroleague, προκειμένου να μετακομίσει στο φιλόδοξο νέο πρωτάθλημα που θα γίνει υπό την αιγίδα του ΝΒΑ και σε συνεργασία με την FIBA, αρχίζοντας από τη σεζόν 2027/28.

Οι ιθύνοντες της Ρεάλ Μαδρίτης φέρονται να πείστηκαν από όσα άκουσαν τη Δευτέρα (19.01.2026) από τους ιθύνοντες του νέου πρότζεκτ και έχουν ενημερώσει προφορικά ήδη το ΝΒΑ για την απόφασή τους. Εφόσον αυτή επικυρωθεί, τότε θα πρόκειται για την δεύτερη ομάδα/μέτοχο της Euroleague που αποχωρεί μετά την Βιλερμπάν.

Αυτό που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν η Ρεάλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague την επόμενη σεζόν (2026/27) ή θα μεταπηδήσει για αυτό το μεταβατικό διάστημα στο Basketball Champions League, μέχρι να αρχίσει η δράση στο ΝΒΑ Europe από την περίοδο 2027/28.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγες ώρες, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να παραμείνει στην Euroleague, υπογράφοντας νέο δεκαετές συμβόλαιο.