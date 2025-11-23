Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μεγάλη γκάφα σε video για τον Ντιόγκο Ζότα και τον Αντρέ Σίλβα και ζήτησε συγγνώμη

Απολογήθηκαν οι “μερένγκες” για το λάθος που έκαναν
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Temilade Adelaja

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέπεσε σε “χοντρό” λάθος, καθώς, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, που έχασαν τη ζωή τους το καλοκαίρι του 2025, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής (23.11.2025) Γενικής Συνέλευσης των Μελών του συλλόγου, οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης ένιωσαν την ανάγκη να αποτίσουν φόρο τιμής σε όλες τις προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που έφυγαν φέτος από τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ.

Ωστόσο, στο video που προβλήθηκε από τους Μαδριλένους, στο οποίο και η Ρεάλ εξέφραζε τα συλλυπητήριά της, δίπλα στον Ντιόγκο Ζότα δεν εμφανίστηκε ο αδελφός του, αλλά ο Αντρέ Σίλβα της Έλτσε.

Το περιστατικό πήρε άμεσα τεράστιες προεκτάσεις, με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης να ζητά δημόσια συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του εκλιπόντος, όσο και από τον επιθετικό της Έλτσε, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Λειψία.

