Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη χώρα μας κόντρα σε ελληνική ομάδα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού με 4-3 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έβαλε τέλος στην κακή παράδοση που είχε στην Ελλάδα.

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, η Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (26/11/2025) δεν είχε νίκη στη χώρα μας σε επίσημο παιχνίδι κόντρα σε ελληνική ομάδα.

Οι Μαδριλένοι τα χρειάστηκαν στο Φάληρο, αλλά με τον Εμπαπέ να βρίσκεται σε μεγάλο βράδυ και να πετυχαίνει 4 γκολ, “λύγισαν” τους Πειραιώτες με 4-3 και έσπασαν την κατάρα.

Μέχρι πρότινος η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τρεις ισοπαλίες και μία ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό, μία ισοπαλία και μία ήττα απέναντι στην ΑΕΚ και μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ενώ υπενθυμίζεται πως επί ελληνικού εδάφους είχε χάσει και από την Τσέλσι στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων τη σεζόν 1970-71.

Τα 8 παιχνίδια της Ρεάλ στη χώρα μας κόντρα σε ελληνικές ομάδες:

18 Σεπτεμβρίου 1985: ΑΕΚ – Ρεάλ 1-0 (ΟΑΚΑ, Κύπελλο UEFA)

5 Νοεμβρίου 1997: Ολυμπιακός – Ρεάλ 0-0 (ΟΑΚΑ, Champions League)

15 Σεπτεμβρίου 1999: Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-3 (ΟΑΚΑ, Champions League)

20 Μαρτίου 2002: Παναθηναϊκός – Ρεάλ 2-2 (Λεωφόρος, Champions League)

2 Οκτωβρίου 2002: ΑΕΚ – Ρεάλ 3-3 (Νίκος Γκούμας, Champions League)

6 Δεκεμβρίου 2005: Ολυμπιακός – Ρεάλ 2-1 (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Champions League)

6 Νοεμβρίου 2007: Ολυμπιακός – Ρεάλ 0-0 (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Champios League)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4 (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Champios League)