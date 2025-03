Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το πρώτο της clasico στις γυναίκες – «Σκάνδαλο» σε γκολ της Μπαρτσελόνα που ακυρώθηκε

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την Μπαρτσελόνα σε επίπεδο γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας με 3-1. Έτσι, η “βασίλισσα” έσπασε ένα ρεκόρ 18-0 που κρατούσαν οι “μπλαουγκράνα”.

Η Μπαρτσελόνα είχε καλύτερη παρουσία στο πρώτο μέρος ντέρμπι, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 41′ με την Ρεδόνδο. Οι γηπεδούχες έδωσαν την απάντησή τους στο 67’ με την Γκράχαμ, για το 1-1.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβασε ‘στροφές” στη συνέχεια, αλλά 81’ δέχθηκαν γκολ από την Μπαρτσελόνα, που όμως δεν “μέτρησε” από διαιτητικό -μεγάλο- λάθος. Η Πουτέγιας “έσκαψε” την μπάλα, η Γιάνα σκόραρε και έδωσε το προβάδισμα στις “μπλαουγκράνα”, με τον διαιτητή να το ακυρώνει, δίνοντας οφσάιντ… που είδε μόνο ο ίδιος (όλες οι παίκτριες της Μπαρτσελόνα καλύπτονταν από τη Λακράρ).

