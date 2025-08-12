Αθλητικά

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα φορά τη φανέλα της Ρίο Άβε τη νέα σεζόν
Ο Λιάβας σε αγώνα του Παναιτωλικού
Ο Λιάβας σε αγώνα του Παναιτωλικού / EUROKINISSI

Παίκτης της Ρίο Άβε με κάθε επισημότητα είναι ο Γιώργος Λιάβας, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος έκανε γνωστή την απόκτηση του πρώην αμυντικού του Παναιτωλικού.

Με αυτό τον τρόπο η Ρίο Άβε προσθέτει στο δυναμικό της άλλο έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, με τον Γιώργο Λιάβα ο οποίος για πολλά χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Παναιτωλικού να συνεχίζει τη ποδοσφαιρική του καριέρα στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Ο Γιώργος Λιάβας είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρίο Άβε. Ό Έλληνας διεθνής με την Κ-21, θα φορέσει τα “ασπροπράσινα”, τη σεζόν 2025/26.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Ρίο Άβε, Γιώργο».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rio Ave FC (@rioavefc)

Υπενθυμίζεται πως στην Ρίο Άβε βρίσκονται επίσης οι Άντζελο Σίνα, Ανδρέας Ντόι, Νίκος Αθανασίου, Θεοφάνης Μπακούλας, Μάριος Βρουσάι και Αντώνης Παπακανέλλος.

Αθλητικά
Αθλητικά
