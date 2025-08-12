Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα

Παίκτης της Ρίο Άβε με κάθε επισημότητα είναι ο Γιώργος Λιάβας, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος έκανε γνωστή την απόκτηση του πρώην αμυντικού του Παναιτωλικού.
Με αυτό τον τρόπο η Ρίο Άβε προσθέτει στο δυναμικό της άλλο έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, με τον Γιώργο Λιάβα ο οποίος για πολλά χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Παναιτωλικού να συνεχίζει τη ποδοσφαιρική του καριέρα στο εξωτερικό.
Η ανακοίνωση της ομάδας
«Ο Γιώργος Λιάβας είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρίο Άβε. Ό Έλληνας διεθνής με την Κ-21, θα φορέσει τα “ασπροπράσινα”, τη σεζόν 2025/26.
Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Ρίο Άβε, Γιώργο».
Υπενθυμίζεται πως στην Ρίο Άβε βρίσκονται επίσης οι Άντζελο Σίνα, Ανδρέας Ντόι, Νίκος Αθανασίου, Θεοφάνης Μπακούλας, Μάριος Βρουσάι και Αντώνης Παπακανέλλος.