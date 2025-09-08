Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε τον Γιακούμπ Μπράμπετς που αποχώρησε από τον Άρη

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιακούμπ Μπράμπετς, καθώς ο έμπειρος αμυντικός αποχώρησε από τον Άρη μετά από τέσσερα χρόνια, με την Ρίο Άβε να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Με αυτό τον τρόπο η Ρίο Άβε προσθέτει ένα έμπειρο παίκτη με παραστάσεις από την Εθνική του ομάδα στο ρόστερ της, με τον πρώην πλέον ποδοσφαιριστή του Άρη να ενισχύει το ρόστερ του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Τσέχος υπέγρεαψε συμβόλαιο δυο ετών με τον σύλλογο, με τον ίδιο να συναντά αρκετούς ποδοσφαιριστές τους οποίους είχε αντιμετωπίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως ο Νίκος Αθανασίου, Ανδρέας Ντόη, Αντώνης Παπακανέλλος και Γιώργο Λιάβα.

Παράλληλα στην Ρίο Άβε αγωνίζεται και ο πρώην συμπαίκτης του στον Άρη Ντάριο Σπίκιτς.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Ο Τσέχος διεθνής είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη της Ρίο Άβε για το κέντρο της άμυνας!

Η Ρίο Άβε Ποδοσφαιρικός Σύλλογος – Futebol, SAD ήρθε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Γιάκουμπ Μπράμπετς για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας δύο ετών.

Ο Μπράμπετς είναι ένας κεντρικός αμυντικός με μεγάλη διεθνή εμπειρία, έχοντας 41 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Τσεχίας (πρώην Τσεχική Δημοκρατία). Στα 33 του χρόνια, έχει αγωνιστεί στη Γκενκ (Βέλγιο), Ρίζεσπορ (Τουρκία), Άρης Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), καθώς και στις Ζίζκοφ, Μπρνο, Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν στην πατρίδα του.

Στο παλμαρέ του περιλαμβάνονται δύο πρωταθλήματα Τσεχίας και ένα κύπελλο, ενώ έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως το Euro 2020, το Nations League, το Champions League, το Europa League και το Conference League.

Με σχεδόν 500 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα, ο Μπράμπετς προσθέτει εμπειρία στην αμυντική γραμμή της Ρίο Άβε και αυξάνει τις επιλογές στη διάθεση του προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, με τον οποίο προπονήθηκε ήδη το πρωί της Δευτέρας.

Καλώς ήρθες, Γιάκουμπ Μπράμπετς!».