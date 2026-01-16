Η Ρίο Άβε διέκοψε το δανεισμό του Θεοφάνη Μπακούλα από τον Ολυμπιακό

Ο Θεοφάνης Μπακούλας δεν θα ολοκληρώσει τελικά τη σεζόν στη Ρίο Άβε, αφού η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε τη διακοπή του δανεισμού του από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Μετά από λίγους μήνες στη Ρίο Άβε, ο Θεοφάνης Μπάκουλας θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, έχοντας σταθεί ιδιαίτερα άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο 21χρονος μέσος πρόλαβε να κάνει μόλις τρεις συμμετοχές πριν τραυματιστεί και δεν θα συνεχίσει στην Πορτογαλία, με τους Πειραιώτες να καλούνται πλέον να αποφασίσουν το μέλλον του στην ομάδα.