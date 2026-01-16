Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Ρίο Άβε διέκοψε το δανεισμό του Θεοφάνη Μπακούλα από τον Ολυμπιακό

Οι Πειραιώτες θα αποφασίσουν πλέον το μέλλον του νεαρού μέσου στην ομάδα
Ο Μπακούλας με τη φανέλα του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Μπακούλας με τη φανέλα του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Θεοφάνης Μπακούλας δεν θα ολοκληρώσει τελικά τη σεζόν στη Ρίο Άβε, αφού η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε τη διακοπή του δανεισμού του από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Μετά από λίγους μήνες στη Ρίο Άβε, ο Θεοφάνης Μπάκουλας θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, έχοντας σταθεί ιδιαίτερα άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο 21χρονος μέσος πρόλαβε να κάνει μόλις τρεις συμμετοχές πριν τραυματιστεί και δεν θα συνεχίσει στην Πορτογαλία, με τους Πειραιώτες να καλούνται πλέον να αποφασίσουν το μέλλον του στην ομάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
145
134
110
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo