Η Σάκκαρη εκτός τελικού, έκανε «περίπατο» η Σαμπαλένκα (video)

Δεν μπόρεσε να τη δυσκολέψει. Η Μαρία Σάκκαρη «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα της Αρίνα Σαμπαλέκνα και χάνοντας με 2-0 σετ, έμεινε εκτός τελικού στο τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι.

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εξαιρετικά ματς για να φτάσει στην τετράδα του WTA 500 Abu Dhabi Women’s Tennis Open, αλλά εκεί βρήκε… σε τοίχο. Η Αρίνα Σαμπαλένκα τη νίκησε με ευκολία (6-3, 6-2) και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στον τη νικήτρια του ζευγαριού Κόστιουκ – Κουντερμέντοβα.

