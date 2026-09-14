Serie A: Η Ρόμα έκανε το 4/4 κόντρα στην Τορίνο, νίκη και για την Κόμο του Δουβίκα επί της Πάρμα

Ακάθεκτες συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους η Ρόμα και η Κόμο στη Serie A. Και οι δύο θα βρεθούν στο δρόμο της ΑΕΚ στο Champions League.

Η Ρόμα πέρασε αλώβητη από την έδρα της Τορίνο κερδίζοντας 2-0 για να κάνει το 4 στα 4 στη Serie A. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα που πέρασε αλλαγή στο 64′ πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Πάρμα εντός έδρας.

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Στη νίκη της Ρόμα το σκορ άνοιξε ο «καυτός» Μάλεν στο 40′ και ο Πισίλι στις καθυστερήσεις έγραψε το τελικό 2-0 στο 90+3′. Ο Κουλιεράκης έμεινε στον πάγκο σε όλη την αναμέτρηση.

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας έκανε το 1-0 με τον Ραμόν στο 23′, μετά από ασίστ του Παζ και ο Καΐκι στο 83′ «καθάρισε» το τρίποντο. Ο Ρομέρο μείωσε για την Πάρμα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η Ρόμα είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Serie A, μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές, με την Ίντερ να αγωνίζεται με την Ουντινέζε και να έχει την ευκαιρία να την πιάσει στην κορυφή. Η Κόμo είναι δεύτερη με 10 βαθμούς.