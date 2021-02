Η Σερένα Γουίλιαμς «λύγισε», αποχώρησε με δάκρυα από τη συνέντευξη (video)

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η Σερένα Γουίλιαμς, μετά την ήττα της από την Ναόμι Οσάκα, στα ημιτελικά του Australian Open.

Η Σερένα Γουίλιαμς προσπαθεί να γράψει.. ιστορία στο γυναικείο τένις αφού – με την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση, μετά τη γέννηση της κόρης της –προσπαθεί να ισοφαρίσει το σπουδαίο ρεκόρ των 24 Grand Slam της Μάργκαρετ Κορτ.

Η Ναόμι Οσάκα όμως της έκοψε το… δρόμο στα ημιτελικά του Australian Open. Η Σερένα Γουίλιαμς εμφανίστηκε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση στη συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δώσει σαφέστατη απάντηση εάν η έξοδος της από τη «Rod Laver Arena» ήταν σαν αγωνιστικό «αντίο». «Όταν… αποχαιρετήσω, δεν ξέρω εάν θα το πώς σε κάποιον» ανέφερε.

Όταν στη συνέχεια της ζητήθηκε να μιλήσει για την απόδοσή της κόντρα στην Οσάκα, η Αμερικανίδα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ανέφερε πως δεν μπορεί να συνεχίσει να μιλά και αποχώρησε δακρυσμένη από το press room.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O