Η Σοφία Αλικανιώτη με δάκρυα στα μάτια: «Το ‘χα ανάγκη για τη Σοφία, είμαι εδώ, τερμάτισα»

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με δάκρυα στα μάτια πέρασε τη γραμμή τερματισμού η Σοφία Αλικανιώτη, που στο ντεμπούτο της στην απόσταση κατέλαβε την 37η θέση με 3.21.06 στα 35χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν η ολοκλήρωση του αγώνα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ξεπερνώντας τις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να ξανά διεκδικήσει ανάλογη εμπειρία διεκδικώντας στο μέλλον την παρουσία της και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

“Το’ χα ανάγκη για τη Σοφία, είμαι εδώ τερμάτισα”, είπε μεταξύ άλλων η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

