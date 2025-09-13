Η Σοφία Αλικανιώτη με δάκρυα στα μάτια: «Το ‘χα ανάγκη για τη Σοφία, είμαι εδώ, τερμάτισα»

Με δάκρυα στα μάτια πέρασε τη γραμμή τερματισμού η Σοφία Αλικανιώτη, που στο ντεμπούτο της στην απόσταση κατέλαβε την 37η θέση με 3.21.06 στα 35χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν η ολοκλήρωση του αγώνα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ξεπερνώντας τις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να ξανά διεκδικήσει ανάλογη εμπειρία διεκδικώντας στο μέλλον την παρουσία της και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

“Το’ χα ανάγκη για τη Σοφία, είμαι εδώ τερμάτισα”, είπε μεταξύ άλλων η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.