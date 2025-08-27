Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει καταθέσει πρόταση 18+2 εκατομμύρια για τον Φώτη Ιωαννίδη γράφει η A Bola

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη φέρνει στο φως της δημοσιότητας η πορτογαλική «A Bola», η οποία επανέρχεται με ρεπορτάζ που αποκαλύπτει οικονομικά δεδομένα και τον βασικό «κόμπο» στις διαπραγματεύσεις Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει καταθέσει πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Φώτη Ιωαννίδη, η οποία κατανέμεται σε 18 εκατομμύρια και 2 ως μπόνους επίτευξης στόχων. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός φέρεται να αξιώνει 22 εκατομμύρια ωστόσο το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις φέρεται πως είναι άλλο,

Όπως αναφέρει η «A Bola» «πράσινοι» επιθυμούν να διατηρήσουν σε υψηλό ποσοστό μεταπώλησης, σε αντίθεση με τη στάση της Σπόρτινγκ, που φέρεται να μην συναινεί στους όρους που έχει θέσει το «τριφύλλι».

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται, με τον Πορτογαλικό σύλλογο να εξακολουθεί να έχει σε πρώτο πλάνο την απόκτηση του Ιωαννίδη, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του τεχνικού τιμ.

«Η πρόταση της Σπόρτινγκ, όπως έχουμε αναφέρει, βρίσκεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε τώρα να διευκρινίσουμε ότι η φόρμουλα είναι 18+2, δηλαδή 18 εκατομμύρια εγγυημένα και άλλα 2 σε μπόνους. Σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός δείχνει περισσότερη διάθεση για να βρεθεί κοινό έδαφος, αφού πέρυσι και στην αρχική φάση των συζητήσεων είχε βάλει τον πήχη στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα ζητά 22, όταν το καλοκαίρι του 2024 δεν είχε κατέβει ούτε σεντ – κάτι που είχε αποτρέψει τη Σπόρτινγκ να καταθέσει καν συγκεκριμένη πρόταση, αφού δεν υπήρχε περιθώριο από την ελληνική πλευρά.

Δεν μπορεί όμως να ειπωθεί ότι είναι μόνο τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αυτή τη στιγμή χωρίζουν τον Ιωαννίδη από τη Σπόρτινγκ, καθώς αυτή η διαφορά θα μπορούσε να γεφυρωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο σύλλογοι διαπραγματεύονται και το ποσοστό του παίκτη που θα μεταβιβαστεί, και σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για το ποσοστό ούτε για την αξία που του αποδίδεται. Και εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο αγκάθι» σύμφωνα με το δημοσίευμα.