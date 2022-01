Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν στην Πορτογαλία, αλλά τα προβλήματά της δεν εξαφανίστηκαν ούτε με την παρουσία της στο Champions League.

Η ομάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες με το Financial Fair Play και μάλιστα έχασε τη σχετική έφεση που έκανε στην UEFA, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πλέον ακόμη και με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα πρέπει να εξοφλήσει τα χρέη της μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ώστε να αποφύγει την τιμωρία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

UEFA will ban Sporting Lisbon from European competition for the next three seasons unless the Portuguese giants can prove they have made outstanding payments by January 31.



