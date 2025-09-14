Η Σταματίνα Σκαρβέλη έκανε 70άρα βολή αλλά έμεινε εκτός τελικού της σφυροβολίας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η Σταματία Σκαρβέλη μπορεί να έστειλε τη σφύρα στα 70.05 μ. και να πέτυχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, καθώς κατέλαβε την 16η θέση.

Η Σταματίνα Σκαρβέλη μπήκε αποφασισμένη στον προκριματικό της σφύρας και από την πρώτη της βολή έδειξε πως θέλει και μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Η αθλήτρια γνώριζε ήδη τις υψηλές επιδόσεις – οι επτά πρώτες πάνω από τα 70 μ. – που σημειώθηκαν στο πρώτο γκρουπ πριν την έναρξη του αγώνα και το προσπάθησε από νωρίς να βρει τη μεγάλη βολή.

Μετά το 70,05 μ. έστειλε τη σφύρα στα 67,18 μ., ενώ μπήκε στη βαλβίδα για την τρίτη και τελευταία της βολή γνωρίζοντας πως είναι στην 15η θέση και απαιτούνταν βολή πάνω από τα 70,70 μέτρα.

Η τρίτη της βολή ήταν άκυρη, ωστόσο δεν ήταν ικανή να της αλλάξει θέση στην κατάταξη. Το επίπεδο του αγωνίσματος κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα με τις τέσσερις πρώτες να πετυχαίνουν το όριο και συνολικά 16 αθλήτριες να ξεπερνούν το φράγμα των 70,00 μέτρων. Η 12άδα του τελικού έκλεισε στα 70,70 μέτρα.

Η αθλήτρια πέτυχε την καλύτερη παρουσία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα – στην τέταρτη συμμετοχή της, καθώς ήταν 17η το 2019 στη Ντόχα.

Ήταν η μοναδική ελληνική παρουσία στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής (14.09.2025), στη διοργάνωση του Τόκιο

“Ήμουν πολύ χαρούμενη που έκανα εκείνη την πρώτη βολή. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο συναίσθημα να μπω στον αγώνα και, ξέρεις, να βλέπεις άτομα με πολύ μεγάλα προσωπικά ρεκόρ να κάνουν άκυρες ή να μην εκτελούν σωστά. Και το να μπω και να είμαι τόσο κοντά στο δικό μου ρεκόρ και να έχω μια καλή προσπάθεια στα 70 μέτρα, ήταν πολύ ωραίο. Αλλά ήξερα ότι με αυτό δε θα έμενα μέσα στη δωδεκάδα. Και μετά απλώς δεν κατάφερα να ενώσω όλα τα κομμάτια ώστε να έχω άλλη μια ευκαιρία.

Δεν ήμουν τόσο αγχωμένη πριν την τρίτη βολή. Είναι δύσκολο, δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω με λόγια πώς ένιωσα. Αισθάνθηκα έκπληξη που δεν είχα μια καλύτερη σειρά, οπότε δεν ξέρω αν απλώς σκεφτόμουν πάρα πολύ ή ήμουν πολύ τεχνική και δεν άφησα τον εαυτό μου να απελευθερωθεί. Οπότε τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρη για το τι ακριβώς έγινε, αλλά δεν νομίζω ότι άφησα τον εαυτό μου να επιτεθεί και να είναι αθλητικός όπως μπορώ.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη σεζόν που είχα ποτέ, και συνεργάζομαι με τον καινούριο προπονητή. Παλαιότερα, είχα πολλές αλλαγές και πολλές απογοητεύσεις. Αλλά φέτος είχα κάποιον που είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που χρειάζομαι και σε αυτό που λειτουργεί για μένα”, είπε η αθλήτρια με το τέλος του αγώνα.

Και νομίζω ότι είναι φανερό, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί είχα την καλύτερη σεζόν που είχα ποτέ: γιατί νιώθω ότι έχω πολλή υποστήριξη και πολλή συγκέντρωση σε αυτό που χρειάζομαι. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που ήμουν τόσο σταθερή και πέτυχα νέο ατομικό ρεκόρ. Οπότε είμαι ενθουσιασμένη να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα.