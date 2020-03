Στην Ιαπωνία κάνουν ότι μπορούν για να μην αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας, Σίνζο Άμπε, έβγαλε από τα… ρούχα της την Κατερίνα Στεφανίδη.

Ο Άμπε δήλωσε ότι οι Αγώνες θα γίνουν σίγουρα και άναψε το “πράσινο φως” για την επανέναρξη και των αγώνων στα εγχώρια πρωταθλήματα, προκαλώντας αντιδράσεις από όλο τον κόσμο.

Ξεκίνησε πάλι το μπάσκετ στην Ιαπωνία! “Θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες” είπε ο πρωθυπουργός

Ανάμεσά τους και η χρυσή Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, η οποία σχολίασε τις δηλώσεις του Ιάπωνα πρωθυπουργού στο twitter, γράφοντας ειρωνικά το εξής: «Οι Ολυμπιακοί αγώνες θα γίνουν όπως έχει σχεδιαστεί. Μόνο που θα γίνουν χωρίς κοινό ή αθλητές ή προπονητές».

The Olympic Games will go ahead as planned. Just with no crowd, or athletes, or coaches 😒 https://t.co/rOd1srTjKR