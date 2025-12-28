Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Ντιόγκο Ζότα και το σχόλιο του Κώστα Τσιμίκα

Η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα με ανάρτησή της συγκίνησε μετά το αντίο της Λίβερπουλ στον Πορτογάλο στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στη Γουλβς, με τον Κώστα Τσιμίκα να απαντά.

Ο Κώστας Τσιμίκας έγραψε «Για πάντα» μαζί με μία κόκκινη καρδιά για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα κάτω από την ανάρτηση της συζύγου του, Ρούτε Καρντόσο, που ευχαρίστησε τη Λίβερπουλ και τους οπαδούς της για τη συμπαράσταση.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ τον σύλλογο και όλους τους οπαδούς για την αγάπη, τον σεβασμό και την υποστήριξη που έδειξαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο. Τα μηνύματα και οι χειρονομίες σας σήμαιναν περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», έγραψε στο instagram η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα.

Οι κόκκινοι του Μερσεϊσάιντ τίμησαν τον Πορτογάλο που έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Ιούλιο. Ο Φαν Ντάικ στο παιχνίδι με τη Γουλβς προέβη σε μία ωραία κίνηση, αφού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με τα παιδιά του Ζότα.