Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Στέφανου Τσιτσιπά για τη γιαγιά του: «Ήταν ο άνθρωπος που με αγαπούσε περισσότερο από οποιονδήποτε»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιράστηκε μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές στιγμές της καριέρας του, αποκαλύπτοντας την πιο οδυνηρή εμπειρία της ζωής του, τον χαμό της γιαγιάς του, λίγες μόλις ώρες μετά τον τελικό του Roland Garros το 2021.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συναισθηματικά φορτισμένος «άνοιξε» την καρδιά του για την αγαπημένη του γιαγιά την Σταυρούλα, η οποία πέθανε την ημέρα που ο ίδιος έδωσε τον μεγαλύτερο αγώνα της καριέρας του!

«Το πιο τρελό είναι ότι ένιωθα κάτι στον αέρα όταν έμπαινα στο γήπεδο. Κοίταξα προς τον ουρανό, κάτι που δεν κάνω ποτέ και ένιωσα μια παρουσία. Η είδηση ήρθε περίπου μία ώρα μετά τον τελικό και με διέλυσε εκείνη τη στιγμή. Ήταν ο άνθρωπος που με αγαπούσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο», εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Τστισιπάς.

Μάλιστα με τρυφερότητα θέλησε να κάνει ένα απολογισμό σε ορισμένες από τις καλύτερες εμπειρίες που είχε με τη γιαγιά του αναφέροντας: «Έκανε την καλύτερη σπανακόπιτα που έχω φάει στη ζωή μου. Σίγουρα υπάρχει μυστική οικογενειακή συνταγή. Με καλούσε κάθε εβδομάδα, με φρόντιζε, μου έδινε αγάπη και πίστη μέσα από τα μάτια της. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν γι’ αυτήν».

Μάλιστα, ο 26χρονος τενίστας θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τη ζωή και την καθημερινότητα, τονίζοντας: «Πρέπει να εκτιμούμε κάθε στιγμή με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι στιγμές έρχονται και φεύγουν».