Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο Μαράια δέχθηκε απειλητικό μήνυμα στο Instagram: «Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»

Η Μαράια βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο Eurobasket και πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τα παιδιά της την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στην κατάκτηση ενός μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ηγήθηκε της γαλανόλευκης στο Eurobasket και αναδείχθηκε, μάλιστα, μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του Eurobasket, η Μαράια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα στο Instagram από κάποιους ανεγκέφαλους και φρόντισε, μάλιστα, να δημοσιεύσει ένα απ’ αυτά.

“Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε”, ήταν μερικές από τις απειλές που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία ξεκαθάρισε ότι θα δημοσιεύει αυτά τα μηνύματα για να βλέπει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που τα στέλνουν.

Αυτοί που έστειλαν τα μηνύματα είναι πιθανότατα Τούρκοι, οι οποίοι τα… έχουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε κάνει ένα Live στο Instagram μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, πανηγυρίζοντας την ιστορική επιτυχία της Ελλάδας.

Διάφοροι Τούρκοι μπήκαν στο Live και έβαζαν τουρκικές σημαίες, με τον ίδιο να φωνάζει να πάρουν τις σημαίες από το βίντεο του. Αυτό φαίνεται ότι δεν… ακούστηκε καλά σε ορισμένους ανεγκέφαλους που έσπευσαν να απειλήσουν την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.