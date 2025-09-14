Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην κορυφαία πεντάδα του Eurobasket – MVP ο Ντένις Σρέντερ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία στο Eurobasket, καθώς αναδείχθηκε για δεύτερη φορά μέλος της καλύτερης πεντάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket και δεν θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει από την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε το βραβείο του πρώτος και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιποι παίκτες. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Γιάννης κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και το 2022.

Η καλύτερη πεντάδα του Eurobasket 2025

Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)

Ντένις Σρούντερ (Γερμανία)

Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)

Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)

MVP ο Ντένις Σρέντερ

Όσον αφορά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη, αυτό δεδομένα θα πήγαινε σε γερμανικά χέρια, μιας και είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης. Σρέντερ και Βάγκνερ μονομάχησαν για τον τίτλο του MVP, τον οποίο κατέκτησε τελικά ο Γερμανός γκαρντ.

DENNIS THE MENACE IS THE #EUROBASKET 2025 MVP! pic.twitter.com/y08ckoucnx — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Ο Ντένις Σρέντερ ήταν εξαιρετικός σ’ όλο το τουρνουά, ενώ ήταν καθοριστικός και στον τελικό, αφού έβαλε όλους τους κρίσιμους πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα (συνολικά 16 πόντοι), ενώ μοίρασε και 12 ασίστ (ρεκόρ για τελικό).