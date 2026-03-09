Η σύζυγος του Ντουάιτ Χάουαρντ έριξε «βόμβες»: «Είναι εθισμένος στα ναρκωτικά κι η πρόνοια του πήρε την κόρη»

Μέσα από ένα live στα social media -και έχοντας δάκρυα στα μάτια-η σύζυγος του Ντουάιτ Χάουαρντ κατηγόρησε τον πρώην σταρ του ΝΒΑ για χρήση ναρκωτικών, δείχνοντας μια σακούλα με… λευκή σκόνη και κάνοντας κι άλλες αποκαλύψεις.

Η Έιμι Λουτσιάνι παντρεύτηκε ο Χάουαρντ τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου έξι μήνες αργότερα. Η πρώην παίκτρια του “Love and Hip Hop”, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κόρη του συζύγου της και πρώην αστέρα του NBA, απομακρύνθηκε από το σπίτι τους από την Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων (CPS), λόγω του εθισμού του ντουάιτ Χάουαρντ.

“Ο γάμος μου με έφερε σε μια πολύ επικίνδυνη θέση. Η κόρη μου μόλις απομακρύνθηκε από την CPS εξαιτίας του πατέρα της. Η πρόνοια και η αστυνομία έχουν έρθει εδώ τρεις φορές σε λιγότερο από τρεις μήνες και εγώ στάθηκα δίπλα στον σύζυγό μου, παρόλο που φοβόμουν για τον ίδιο μου τον εαυτό. Σκεφτόμουν πώς αυτός είναι ο άντρας μου.

Ακόμα και όταν προσπάθησα την πρώτη φορά να τον χωρίσω όλοι μου είπαν δεν αφήνεις τον άντρα σου. Δεν είναι για μένα αλλά είναι για τα παιδιά. Κανένας δεν με άκουγε γιατί είχε και έχει τα λεφτά” ανέφερε η δακρυσμένη Έιμι Λουτσιάνι.

Την ίδια ώρα ο πρώην NBAer γνώριζε την αποθέωση στο Λος Άντζελες, όταν τον έδειξε το «cube» στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νικς.