Η τενίστρια Ίγκα Σβιόντεκ πέταξε μπαλάκι σε ball boy και αποδοκιμάστηκε από τους θεατές

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση της τενίστριας, Ίγκα Σβιόντεκ, όταν κατά τη διάρκεια αγώνα αποφάσισε να εκτονώσει τα νεύρα της από τον αγώνα τένις στον νεαρό που μάζευε τα μπαλάκια.

Η αθλήτρια του τένις, Ίγκα Σβιόντεκ, που έβλεπε να χάνει από την 17χρονη Μίρα Αντρέεβα, πέταξε με δύναμη το μπαλάκι του τένις στο ball boy, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του τουρνουά Indian Wells.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ, η Σβιόντεκ, η οποία έχει υπάρξει και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, χτύπησε με δύναμη το μπαλάκι που της έδωσε το ball boy.

Ο νεαρός σήκωσε τα χέρια ψηλά σε μια ένδειξη απορίας…

Αμέσως το κοινό ξέσπασε σε αποδοκιμασίες σε βάρος της τενίστριας, με την ίδια βέβαια να μην κάνει κίνηση μεταμέλειας.

Imagine the reaction if this was Novak Djokovic???? Iga swiatek with a clown act pic.twitter.com/yA4T8PPRdX