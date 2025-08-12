Η θρυλική τενίστρια Μόνικα Σέλες αποκάλυψε ότι πάσχει από τη μυασθένεια Gravis

Μία από τις κορυφαίες τενίστριες όλων των εποχών, η Μόνικα Σέλες αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια ασθένεια των μυών, τη λεγόμενη Gravis, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά της.

Η Μόνικα Σέλες, που είχε κατακτήσει 9 Γκραν Σλαμ στη μεγάλη καριέρα της στο τένις και ήταν γνωστή και για το ανεπανάληπτο περιστατικό με το μαχαίρωμά της από οπαδό, συγκλόνισε με την περιγραφή της ασθένειάς της, αλλά εμφανίστηκε έτοιμη για μία νέα επανεκκίνηση στη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μόνικα Σέλες μίλησε στο Associated Press και ανέφερε τα εξής: «Έπαιζα με παιδιά ή συγγενείς και έχανα το μπαλάκι. Σκεφτόμουν “ναι, βλέπω δύο μπαλάκια”. Αυτά προφανώς είναι συμπτώματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Για εμένα τότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Και μου πήρε αρκετό χρόνο για να το αφομοιώσω πραγματικά και να μιλήσω ανοιχτά για αυτό, επειδή είναι δύσκολο. Επηρεάζει αρκετά την καθημερινότητά μου. Ακόμα και το να στεγνώνω τα μαλλιά μου έγινε πολύ δύσκολο.

Έπρεπε μερικές φορές να κάνω μία δύσκολη επανεκκίνηση. Η πρώτη φορά ήταν όταν στα 13 μου ήρθα στις ΗΠΑ (από την τότε Γιουγκοσλαβία). Δεν ήξερα τη γλώσσα, άφησα την οικογένειά μου. Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος. Μετά, προφανώς το να γίνω σπουδαία παίκτρια, επίσης είναι ένα reset γιατί η φήμη, τα χρήματα, η προσοχή αλλάζει τα πάντα. Και είναι δύσκολο ως 16χρονη να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Και μετά προφανώς το μαχαίρωμα. Έπρεπε να κάνω μια τεράστια επαναφορά.

Tennis legend Monica Seles opens up about being diagnosed with Myasthenia Gravis and how it’s affected her day-to-day life.



Symptoms include weakness in the arm and leg muscles, double vision, fatigue, shortness of breath, difficulty speaking, and swallowing.

SNTV/AP Photo pic.twitter.com/oAp2XVUJas — TennisONE App (@TennisONEApp) August 12, 2025

Η διάγνωση με μυασθένεια Gravis ήταν άλλη μία επανεκκίνηση. Αλλά αυτό που λέω στα παιδιά που καθοδηγώ είναι “Πρέπει πάντα να προσαρμόζεσαι. Η μπάλα αναπηδά και εσείς απλά πρέπει να προσαρμοστείτε. Και αυτό κάνω τώρα”».