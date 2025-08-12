Αθλητικά

Η θρυλική τενίστρια Μόνικα Σέλες αποκάλυψε ότι πάσχει από τη μυασθένεια Gravis

Η Σέλες αντιμετωπίζει αδυναμία στους μυς των χεριών και των ποδιών της, αλλά και στην όρασή της, ενώ έχει δυσκολίες και στην αναπνοή και την ομιλία της
Η Μόνικα Σέλες σε εκδήλωση του 2019 (AP Photo
Η Μόνικα Σέλες σε εκδήλωση του 2019 (AP Photo/Claude Paris)

Μία από τις κορυφαίες τενίστριες όλων των εποχών, η Μόνικα Σέλες αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια ασθένεια των μυών, τη λεγόμενη Gravis, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά της.

Η Μόνικα Σέλες, που είχε κατακτήσει 9 Γκραν Σλαμ στη μεγάλη καριέρα της στο τένις και ήταν γνωστή και για το ανεπανάληπτο περιστατικό με το μαχαίρωμά της από οπαδό, συγκλόνισε με την περιγραφή της ασθένειάς της, αλλά εμφανίστηκε έτοιμη για μία νέα επανεκκίνηση στη ζωή της. 

Πιο συγκεκριμένα, η Μόνικα Σέλες μίλησε στο Associated Press και ανέφερε τα εξής: «Έπαιζα με παιδιά ή συγγενείς και έχανα το μπαλάκι. Σκεφτόμουν “ναι, βλέπω δύο μπαλάκια”. Αυτά προφανώς είναι συμπτώματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Για εμένα τότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Και μου πήρε αρκετό χρόνο για να το αφομοιώσω πραγματικά και να μιλήσω ανοιχτά για αυτό, επειδή είναι δύσκολο. Επηρεάζει αρκετά την καθημερινότητά μου. Ακόμα και το να στεγνώνω τα μαλλιά μου έγινε πολύ δύσκολο.

Έπρεπε μερικές φορές να κάνω μία δύσκολη επανεκκίνηση. Η πρώτη φορά ήταν όταν στα 13 μου ήρθα στις ΗΠΑ (από την τότε Γιουγκοσλαβία). Δεν ήξερα τη γλώσσα, άφησα την οικογένειά μου. Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος. Μετά, προφανώς το να γίνω σπουδαία παίκτρια, επίσης είναι ένα reset γιατί η φήμη, τα χρήματα, η προσοχή αλλάζει τα πάντα. Και είναι δύσκολο ως 16χρονη να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Και μετά προφανώς το μαχαίρωμα. Έπρεπε να κάνω μια τεράστια επαναφορά.

Η διάγνωση με μυασθένεια Gravis ήταν άλλη μία επανεκκίνηση. Αλλά αυτό που λέω στα παιδιά που καθοδηγώ είναι “Πρέπει πάντα να προσαρμόζεσαι. Η μπάλα αναπηδά και εσείς απλά πρέπει να προσαρμοστείτε. Και αυτό κάνω τώρα”».

