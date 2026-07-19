Με IshowSpeed και Post Malone η εντυπωσιακή τελετή λήξης του Μουντιάλ, πριν τον τελικό Ισπανία – Αργεντινή

Το φινάλε του Μουντιάλ 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, αλλά συνοδεύεται από ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα, το οποίο είχε ετοιμάσει η FIFA και θα το δούμε στο στάδιο της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα (20:30 ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή λήξης της διοργάνωσης, αφιερωμένη στην πορεία των 48 εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρώτο Μουντιάλ με τη νέα μορφή του, καθώς και στις τρεις διοργανώτριες χώρες και τις 16 πόλεις που φιλοξένησαν τους αγώνες.

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Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με ένα ιστορικό γεγονός για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί ημίχρονο-σόου διάρκειας περίπου 20 λεπτών, στα πρότυπα του Super Bowl.

Η FIFA είχε συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό καστ καλλιτεχνών, με τον δημοφιλή youtuber, IShowSpeed και τους τραγουδιστές, Post Malone και Swae Lee να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις

Φυσικά, τελετή λήξης χωρίς σόου με βεγγαλικά, δεν γίνεται