Η Τορίνο απέκλεισε τη Ρόμα του Τσιμίκα από το Coppa Italia με γκολ στο 90′

Ο Ιλκάν έκανε το 3-2 για την Τορίνο στην εκπνοή της αναμέτρησης
Τορίνο
Οι παίκτες της Τορίνο/ (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

Η Ρόμα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Coppa Italia χάρη σε γκολ του Ιλκάν, που «έγραψε» το τελικό 3-2 υπέρ της Τορίνο στο Ολίμπικο.

Η Τορίνο προηγήθηκε δύο φορές στο παιχνίδι με τη Ρόμα του Τσιμίκα, που δεν αγωνίστηκε μα απαντά και τις δύο. Οι φιλοξενούμενοι, όμως στο 90 είχαν και άλλο τέρμα το οποία δεν είχε απάντηση και τους έδωσε την πρόκριση στους «8» του Coppa Italia.

Ο Άνταμς άνοιξε το σκορ στο 35′ για την Τορίνο, με τον Ερμόσο να απαντάει και να ισοφαρίζει στο 46′. Ο Άνταμς έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του στο 52′, όμως ο Αρένα στο 81′ ισοφάρισε ξανά για τους Ρωμαίους.

Ο Ιλκάν στο 90′ έδωσε τη χαριστική βολή στην ομάδα του Γκασπερίνι και την πρόκριση στην Τορίνο στην επόμενη φάση του Coppa Italia.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Μπολόνια – Λάτσιο
Γιουβέντους – Αταλάντα
Ίντερ – Τορίνο
Νάπολι – Φιορεντίνα/Κόμο

