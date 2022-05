Η Τότεναμ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ιβάν Πέρισιτς. Ο Κροάτης μπακ-χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την αγγλική ομάδα, αποχωρώντας από την Ίντερ, ύστερα από επτά χρόνια.

Ο Ιβάν Πέρισιτς ξεκίνησε την καριέρα του από τη Χάιντουκ και αγωνίστηκε στη συνέχεια σε Σοσό, Ρόζελαρ, Κλαμπ Μπριζ, Ντόρτμουντ, Βόλφσμπουργκ, Ίντερ και Μπάγερν Μονάχου. Είναι 113 φορές διεθνής με την Κροατία, μετρώντας 32 τέρματα με 24 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024 με την Τότεναμ.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙