Η κατάσταση με τον κορονοϊό έχει ξεφύγει στην Τότεναμ. Τα “σπιρούνια” έφτασαν τα 20 κρούσματα μέσα σε τρεις μέρες, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να μπαίνει σε καραντίνα.

Τα κρούσματα αφορούν τόσο την πρώτη ομάδα όσο και το τμήμα Κ-23 αλλά και το τεχνικό επιτελείο του Ιταλού τεχνικού.

Όπως είναι φυσικό, τίποτα δεν λειτουργεί στην Τότεναμ, με την UEFA να ανακοινώνει κι επίσημα την αναβολή του αγώνα με τη Ρεν για το Conference League.

Η γαλλική ομάδα είχε κάνει το ταξίδι στην Αγγλία και θα αναγκαστεί να επιστρέψει στη βάση της, δίχως να αγωνιστεί.

UEFA have confirmed that the game between Tottenham and Renne has been called off



[Via @skysportspaulg] pic.twitter.com/cg71k17cgv