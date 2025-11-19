Αθλητικά

Η Τουρκία κατήγγειλε κλοπή ρολογιού αξίας 200.000 ευρώ από τα αποδυτήρια του αγώνα με την Ισπανία

Και δύο δαχτυλίδια μεγάλης αξίας εκλάπησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα
Τουρκία
Μονομαχία από τον αγώνα Ισπανία - Τουρκία/ REUTERS/Marcelo Del Pozo

Η Τουρκία αντιμετώπισε την Ισπανία (2-2) στο γήπεδο «Λα Καρτούχα» στη Σεβίλλη και η τουρκική αποστολή κατήγγειλε πως ρολόι αξίας 200.000 ευρώ και δύο δαχτυλίδια αξίας 60.000 ευρώ εκλάπησαν από τα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αρχικά, οι Αρχές της Ισπανίας έλαβαν μια ειδοποίηση ότι τα αντικείμενα είχαν ξεχαστεί στα αποδυτήρια, όμως στη συνέχεια έγινε καταγγελία από την αποστολή της Τουρκίας για κλοπή των υψηλής αξίας αντικειμένων.

Το ρολόι και τα δαχτυλίδια σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν εντοπιστεί και ανακτηθεί με έναν άνθρωπο να έχει συλληφθεί. Η αστυνομία ερευνά τη συμμετοχή περισσότερων προσώπων στην κλοπή, αλλά και το πώς έγινε το εξής συμβάν.

Αυτό που κυρίως ερευνάται είναι αν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην κλοπή εργάζονταν στο προσωπικό του γηπέδου ή αν μπήκαν στα αποδυτήρια χωρίς να ελεγχθούν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
149
76
76
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo