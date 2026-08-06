Η Τράμπζονσπορ ανακοίνωσε τη «βόμβα» με Μοχάμεντ Σαλάχ – Το «χρυσό» συμβόλαιό του

Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε την Πέμπτη (06.08.2026) την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας έτσι την κορυφαία μετεγγραφή της ιστορίας της και μια από τις πιο “δυνατές” του φετινού καλοκαιριού.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ -έχοντας μείνει εδώ και καιρό ελεύθερος από τη Λίβερπουλ- έφτασε στην Τραπεζόυντα την Τετάρτη (05.08.2026), πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο (έως το 2028) στην Τραμπζονσπόρ.

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Ο “Φαραώ” γίνεται έτσι όχι μόνο ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Τουρκίας αλλά και της Ευρώπης, με απολαβές 17.000.000 ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Θυμίζουμε ότι στην καριέρα του στην Λίβερπουλ ο Σαλάχ κατέγραψε 435 συμμετοχές με 255 γκολ και 122 ασίστ.

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/A6edv9FfZT — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026

Την περασμένη σεζόν στην Premier League, μέτρησε 2.148 λεπτά συμμετοχής, σκοράροντας επτά φορές και μοιράζοντας επτά ασίστ.